'Per direct' verzwaarde bloembakken in Rotterdam tegen aanslagen

In het centrum van Rotterdam worden per direct op een aantal locaties verzwaarde bloembakken geplaatst als veiligheidsmaatregelen tegen mogelijke aanslagen. Dit heeft de gemeente Rotterdam woensdag bekendgemaakt.

Heringericht

Op de Meent en de Witte de Withstraat wordt de buitenruimte op de korte termijn heringericht. Dit om te voorkomen dat er met auto's de stoep op kan worden gereden. De Meent en de Witte de Withstraat zijn publiekstrekkende locaties met horecagelegenheden en terrassen die direct aan de openbare weg grenzen. 'Hierdoor zijn deze locaties kwetsbaar wanneer er veel bezoekers aanwezig zijn', zo verklaart burgemeester Aboutaleb de aangekondigde maatregelen.

Zichtbare en onzichtbare preventieve maatregelen

Burgemeester Aboutaleb geeft aan dat Rotterdam al langer alert is op het veilig houden van grote groepen mensen in de openbare ruimte. Om die reden zijn er op verschillende momenten en plekken al zichtbare en onzichtbare preventieve maatregelen genomen. Zoals bij de marathon, de jaarwisseling en het kampioensfeest van Feyenoord.

Alert na aanslagen in andere landen

De zogeheten driehoek van Rotterdam, bestaande uit de burgemeester, politie en officier van justitie, heeft eerder dit jaar aanvullend opdracht gegeven om onderzoek te doen naar kwetsbare openbare locaties in de stad. Dit mede naar aanleiding van aanslagen de afgelopen jaren in andere Europese steden. Daarop is besloten om op de Meent en de Witte de Withstraat op korte termijn zo in te richten om te voorkomen dat er auto's de stoep op kan worden gereden.

Verzwaarde bloembakken

Beide straten worden niet voor autoverkeer afgesloten. Per direct worden verzwaarde bloembakken geplaatst op verschillende plekken in beide straten. Burgemeester Aboutaleb: 'Uitgangspunt is dat we een aantrekkelijke en toegankelijke stad willen blijven en zoveel mogelijk bescherming bieden voor grote groepen mensen in de stad om uit te gaan en te recreëren.'

Ook maatregelen andere locaties

Ook voor de Coolsingel kijkt de gemeente naar soortgelijke beveiligingsmaatregelen. Die worden meegenomen in de huidige herinrichting van de Coolsingel. Bij nieuwe inrichtingsplannen wordt expliciet gekeken naar de fysieke weerbaarheid van de locatie en wordt beoordeeld of daar ook extra maatregelen nodig zijn. Vorige week heeft de eigenaar van de Markthal en het Alexandrium zelf al fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen tegen inrijden.

Bewoners en horeca geïnformeerd

De bewoners van de Witte de Withstraat en de Meent zijn vanochtend middels aan huis bezorgde brieven geïnformeerd over de preventieve veiligheidsmaatregelen. Ook de horeca in deze straten zijn ingelicht. Binnenkort worden bewoners en de horeca verder geïnformeerd over de exacte preventieve maatregelen en de planning daarvan. Bewoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met het Veiligheidsloket. De burgemeester roept bewoners en bezoekers op om verdachte zaken te blijven melden aan de politie.