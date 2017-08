Jimmy F. door OM verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdrijven

Jimmy F., de 22-jarige man uit het Brabantse Zevenbergen, die vorige week werd aangehouden nadat er informatie over een mogelijke aanslag in Rotterdam was gekomen, is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam op verdenking van betrokkenheid bij terroristische misdrijven. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

14 dagen langer vast

'De man blijft nog 14 dagen langer vastzitten', zo heeft het OM woensdag laten weten. De verdachte werd vorige week in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.00 uur in een woning in Zevenbergen aangehouden in een onderzoek nadat er bij de Rotterdamse autoriteiten informatie was gekomen over een mogelijke aanslag bij een concert vorige week woensdag in de Rotterdamse Maassilo.

Onderzoek in volle gang

Het concert werd afgelast. Onder leiding van het openbaar ministerie werd een onderzoek gestart naar de persoon of personen achter de mogelijke dreiging. Dat onderzoek leidde naar de Brabander waarop hij werd aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. De verdachte blijft in de zogenoemde beperkingen zitten, en dat betekent dat hij met niemand anders dan zijn advocaat contact kan hebben.