Politie houdt man (48) aan op verdenking betrokkenheid dood Sarah Kolenberg (40)

Woning doorzocht

'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Sarah. De woning van de man is doorzocht en er zijn goederen van hem in beslag genomen voor nader onderzoek', aldus de politie.

Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd onder andere een oproep gedaan aan getuigen, vooral aan bekenden van Sarah Kolenberg, die mogelijk informatie hebben over haar of over het misdrijf van afgelopen weekend aan de Tubantiastraat in Enschede om contact op te nemen met de rechercheteam met de naam ‘Honduras’. Op dit moment wordt de informatie die reeds binnen is gekomen geïnventariseerd en nader onderzocht.

Het lichaam van het slachtoffer is dinsdag vrijgegeven en overgedragen aan haar familie. Over het aard van haar letsel of de doodsoorzaak wordt op dit moment geen nadere mededelingen verstrekt.

Veel tips

Het team blijft, ook na de aanhouding van deze verdachte, informatie verzamelen die mogelijk kan leiden tot het oplossen van dit misdrijf. Het team krijgt heel veel tips, suggesties en reacties binnen. Daarvoor is de recherche dankbaar en verheugd. De hoeveelheid is echter zo groot dat sommige tipgevers niet meteen een reactie van het team ontvangen. Men zal op een later moment wordt benaderd door iemand van het recherche team. Hiervoor vraagt het TGO begrip.