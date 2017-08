18-jarige vermiste meisje uit Nijmegen weer terecht

Goede gezondheid

Op 9 mei werd door ons al melding gemaakt van het 15-jarige meisje dat in goede gezondheid weer terug was. Ook Laïla is in goede gezondheid terug gekeerd.

Politie Leiden

De 15-jarige meldde zich vrijdags 5 mei telefonisch bij haar familie. Dat weekend heeft zij een verklaring bij de politie afgelegd. Laïla is nu ook terecht. Zij heeft zich gemeld bij de politie in Leiden. De politie in Nijmegen zal nog nader onderzoek doen naar de vermissing. De politie doet geen verdere mededelingen.