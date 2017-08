Meerderheid Nederlanders wil stoppen met aardgas

Meer bekendheid en draagvlak

In 2050 mag het verwarmen van woningen géén CO2-uitstoot niet meer veroorzaken, dat staat in het Energierapport van het ministerie van Economische zaken. We moeten dus voor die tijd stoppen met het gebruik van aardgas. Inmiddels is ruim de helft (51 procent) van de Nederlanders op de hoogte van deze plannen van de overheid. Dit is een stuk meer dan in juni 2016, toen was nog maar 14 procent hiervan op de hoogte. “Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor stoppen met aardgas en dat zien we duidelijk terug in de bekendheid en het draagvlak ervan,” zegt Susanne van Suylekom, projectmanager van HIER verwarmt.

Voor- en tegenstanders

Van de respondenten vindt 58 procent dat Nederlandse huishoudens zouden moeten stoppen met het gebruik van aardgas. De redenen die hiervoor gegeven werden zijn het klimaatprobleem (30%), de aardbevingen in Groningen (11%), het feit dat het gas opraakt (9%), om minder afhankelijk te zijn van Rusland (7%) en de positieve invloed op de economie (1%). Er zijn ook tegenstanders, de argumenten hiervan zijn: weer zo’n linkse hype (11%), de bijdrage van Nederland is wereldwijd te klein (6%), we hebben aardgas nodig (5%), het is te duur (4%) en dat is slecht voor de economie (2%).

Alternatieven voor aardgas

Er zijn op dit moment drie verschillende alternatieven mogelijk: een warmtenet, elektriciteit en biogas. Van Suylekom vertelt “Hoewel veel meer mensen dan vorig jaar weten dat het aardgas eruit gaat, is er echter nog weinig kennis van de alternatieven voor aardgas.”

Bij een warmtenet wordt warm water gebruikt om woningen te verwarmen, dit gaat via een netwerk van leidingen waar het warme water doorheen stroomt. Hier kan een volledige wijk verwarmd worden. Consumenten kunnen in dat geval dus alleen voor stroom energie vergelijken en overstappen. Omdat huishoudens die aan het warmtenet verbonden zijn zelf geen gasleverancier kunnen kiezen, worden de maximale tarieven voor de warmtelevering jaarlijks door de ACM vastgesteld.

Een ander alternatief is elektriciteit, waarbij de woning verwarmd wordt door een warmtepomp in combinatie met vloer- en of wandverwarming. Je woning draait dan alleen op elektriciteit, dus het stroomverbruik gaat omhoog en de kosten hiervoor ook. Je kunt een contract met groene stroom kiezen, of zelf stroom opwekken met behulp van zonnepanelen.

Het laatste alternatief is biogas, dit is gas dat geproduceerd wordt door vergisting van mest en andere organische afvalproducten. Biogas wordt ook wel ‘groen gas’ genoemd en dit werkt in principe hetzelfde als aardgas, je merkt in je woning dus geen verschil. Omdat er nog niet zo veel biogas beschikbaar is, zijn de kosten hiervoor wel hoger dan voor aardgas.

Elektriciteit populairste alternatief

Eén op de vier Nederlanders geeft aan de voorkeur te hebben om aardgas te vervangen door elektriciteit, gevolgd door een warmtenet (15%) en biogas (7%). Het merendeel (40%) zegt het niet te weten en zich eerst beter te moeten verdiepen in de verschillende alternatieven, en 9% gaat ervan uit dat de juiste keuze voor hen gemaakt wordt en heeft zelf geen voorkeur. “We verwachten niet dat elektriciteit de meest gangbare oplossing wordt, aangezien het een dure verbouwing van de woning vraagt. Een groot deel van de woningen in Nederland zal waarschijnlijk op een warmtenet worden aangesloten, met name in de steden,” zegt Van Suylekom.