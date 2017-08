Bronzen hoofd van Nobelprijswinnaar Feringa toegevoegd aan eregalerij

3D-printer

Het is traditie bij het ministerie van OCW iedere Nederlandse Nobelprijswinnaar te eren met een bronzen kop. Het portret is gemaakt door de kunstenaars Olivier van Herpt en Koos Breukel. Voor de vervaardiging ervan is een portretfoto van Koos Breukel gebruikt als basis voor een sculptuur uit de zelf ontworpen 3D-printer van Olivier van Herpt.

Feringa inspiratie voor anderen

Minister Bussemaker benadrukte bij de onthulling dat Ben Feringa anderen volop weet te inspireren en ‘dat hij zelfs bij het maken van een bronzen hoofd werelden weet te verbinden’. 'Bij het maken van het portret van Feringa hebben we alle facetten van OCW kunnen vieren. Het is een samensmelting geworden van kunst, creatieve industrie en wetenschap,' aldus Bussemaker.

Ambassadeur voor de wetenschap

Minister Bussemaker onderstreepte tijdens de onthulling ook het belang van Feringa's ambassadeurschap voor de wetenschap. Feringa sluit met zijn moleculair onderzoek aan bij de ambities van de route 'Oorsprong uit het Leven' van de Nationale Wetenschapsagenda en blijft scholieren en studenten enthousiasmeren voor de wetenschap. 'Feringa is een prachtige ambassadeur voor fundamenteel onderzoek, voor de Nationale Wetenschapsagenda, voor inspirerend onderwijs en voor de eeuwige zoektocht naar het onbekende,' zegt minister Bussemaker.