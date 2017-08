OM vervolgt minderjarigen voor geweld tegen homostel

Het Openbaar Ministerie vervolgt vijf minderjarige Arnhemmers voor een geweldsincident op de Nelson Mandelabrug op 2 april 2017 waarbij een homostel zwaar werd mishandeld. Op dinsdag 19 december is er een zitting bij de Meervoudige Kamer Jeugdstrafzaken in Arnhem, waarvoor drie 16-jarige jongens, een 14-jarige en een 15-jarige jongen gedagvaard zullen worden.

Op korte termijn zal de officier van justitie, aan de hand van het proces verbaal van de politie, besluiten welke strafbare feiten aan de verdachten tenlastegelegd worden. Dit resulteert in een definitieve tenlastelegging. Deze tenlastelegging wordt eerst, door middel van een dagvaarding, ter kennis gebracht van de verdachten.

Pas als de verdachten en de slachtoffers hiervan kennis hebben genomen, kan het OM de media inlichten over de verdenking. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat de zaak, zoals gebruikelijk bij minderjarige verdachten, in beginsel achter gesloten deuren behandeld zal worden. Het OM zal bij de berichtgeving over deze zaak een afweging maken tussen het belang dat de minderjarige verdachten hebben bij bescherming van hun privacy, en de maatschappelijke onrust die het voorval heeft veroorzaakt.