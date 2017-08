Ondergrondse hennepkwekerij ontdekt

Op woensdag 30 augustus rond 13.00 uur deed de politie een inval bij het bedrijf. Er was bij de politie informatie binnen gekomen dat er een hennepkwekerij op het terrein zou zijn. Na ongeveer 10 minuten gezocht te hebben ontdekten agenten in een van de kassen een verborgen luik. Achter het luik bleek een ondergrondse hennepkwekerij verstopt te zijn. In een ruimte stonden zo’n 800 tot 900 planten. De andere ruimte was wel ingericht als kwekerij, maar de planten ontbraken. De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf geruimd.

Aanhoudingen

Op het terrein zijn een 45-jarige vrouw en 61-jarige man uit Etten-Leur opgepakt. Een derde verdachte, een 26-jarige man uit Sint Willebrord, meldde zich later op de dag op het politiebureau. Hij is op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.