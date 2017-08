Vermiste student terecht na zoekactie

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in de omgeving van Ellertshaar een zoekactie gehouden naar een vermiste 18-jarige student uit Leiden. De jongeman meldde zich donderdagochtend, in goede gezondheid, bij een camping in Schoonloo.

Aanleiding

Rond 3.15 uur in de nacht kwam bij de politie een melding binnen dat de jongeman vermist was. Hij was vermist geraakt tijdens een groepsactiviteit van een studentenvereniging in een bosperceel tussen de Ellertsweg en de Hoofdweg.

Zoekactie

Aangezien de jongeman onder invloed verkeerde, het slecht weer was en het een gebied betreft met waterpartijen en drijfzand is direct opgeschaald. Er is door de politie op de grond gezocht door agenten, leden van de mobiele eenheid en een speurhond. Vanuit de lucht is gezocht door een helikopter van de Kustwacht met een warmtebeeldcamera. Ook is de hulp van het publiek ingeroepen met Burgernet.

Terecht

Rond 8 uur meldde de jongen zich bij een camping in Schoonloo. Hij was verdwaald en vroeg de weg naar Ellertshaar. De jongeman verkeerde in goede gezondheid. Agenten zijn het gesprek met de student aangegaan. Hij was geschrokken van de commotie die zijn vermissing had veroorzaakt. Aangezien er geen enkele sprake is van opzet, heeft dit verder geen consequenties.

Vermissingen

Bij ongeveer 80% van de vermissingen die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Soms is iemand gewoon even niet bereikbaar of is iemand de afspraak vergeten. Soms is er iets ergs gebeurd. Bij zo’n 20% duurt de vermissing langer en een paar keer per jaar vinden we iemand echt niet en blijft het onduidelijk waar iemand gebleven is