Fietsster ernstig gewond na aanrijding Amsterdam

Donderdagavond rond omstreeks kwart over zes is er op de Amstel, nabij de Halve Maansteeg, een fietsster ernstig gewond geraakt na te zijn aangereden door een fietser.

Als gevolg van de botsing kwamen beiden ten val echter de man is na een korte stop weggefietst in de richting van de Munt / Rokin. De ernstig gewonde fietsster is met een ambulance en onder motorbegeleiding van de politie met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. De politie maakt zich grote zorgen over de gezondheidstoestand van de gewonde fietsster.

De afdeling Ernstige Verkeersongevallen doet nader onderzoek en neemt de zaak hoog op. De fietser die doorreed is een blanke man, gezeten op een fiets met voorop een zwarte plastic krat. De onderzoekers doen een beroep op de doorrijder om zich te melden. Daarnaast is het team op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de feitelijke aanrijding op de Amstel. Het onderzoeksteam is telefonisch te bereiken via 0900-8844.