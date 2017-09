OM eist 25 jaar cel voor 'keiharde afrekening' Scheepvaartmuseum

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam 25 jaar celstraf geëist tegen een 35-jarige man voor het doodschieten van een 26-jarige Amsterdammer. 'Het incident vond plaats op 26 mei 2013 tijdens een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam', zo laat het OM vrijdagmiddag weten.

Tussen de bezoekers doodgeschoten

De verdachte heeft volgens het OM de 26-jarige Amsterdammer midden in het feestgedruis en tussen de bezoekers van het dancefeest doodgeschoten. Dat rekent het OM de man zwaar aan. Ook speelt het strafblad van de verdachte mee bij de hoogte van de strafeis. Hij is in het verleden onder meer veroordeeld voor een poging moord en poging doodslag en voor gijzeling en diefstal.

'Ruzie' moest afrekening verbloemen

Op het dancefeest zou het slachtoffer ruzie hebben gekregen met een andere man. Vervolgens zou hij bij de ruzie zijn doodgeschoten. Het OM gaat echter uit van een vooropgezet plan om de Amsterdammer te doden. De ruzie die het slachtoffer met de man op het feest had, zou zijn gespeeld om de liquidatie te verbloemen. Volgens het OM gaat het om een afrekening binnen het criminele circuit.

Beveiliger

Van het de schietpartij zijn geen camerabeelden. Een beveiliger op het feest heeft het incident deels zien gebeuren. Hij heeft een man, die hij later op camerabeelden herkende als de verdachte, twee keer op het slachtoffer zien schieten nadat hij al op de grond lag. Eén van de schoten trof het slachtoffer in het hoofd.

Conflict Amsterdamse onderwereld

De liquidatie van de 26-jarige Amsterdammer lijkt een verband te hebben met andere liquidaties die sinds 2012 in vooral Amsterdammer zijn gepleegd. Het slachtoffer en de man waarmee hij ruzie had, zouden een rol hebben gespeeld in een conflict binnen de Amsterdamse onderwereld. In dit conflict zou sprake zijn van twee rivaliserende partijen waarbij het slachtoffer bij de ene partij hoorde en de verdachte bij de andere partij. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.