FNV: Werknemers transporteur Brinkman vragen faillissement aan

Met behulp van een deurwaarder en de politie probeerde FNV gisteren namens drie leden beslag te leggen bij Brinkman Trans Holland in Emmen. Het beslag trof geen doel omdat het bedrijf alles heeft verpand aan de bank. De chauffeurs die op basis van een gerechtelijk vonnis recht hebben op ongeveer € 100.000,- rest nu niets anders dan het faillissement van het bedrijf aan te vragen.

Brinkman aan het infuus van de bank

Gisterenmiddag waren een deurwaarder, de politie en een hulpofficier van justitie urenlang bij het bedrijf. Er waren genoeg goederen om beslag op te leggen, maar alles bleek verpand te zijn aan de bank. Edwin Atema van FNV - Stichting VNB: ‘Van het wc-papier tot aan de betalingen die gedaan worden door opdrachtgevers, de bank heeft het eerste recht het geld te krijgen. Dit bedrijf ligt dus helemaal aan het infuus van de bank. De leden kunnen nu niets anders doen dan het faillissement van het bedrijf aanvragen. De deurwaarder komt dus snel terug met de faillissementsaanvraag.’

Nog meer vorderingen

Naast het bedrag van € 100.000,- hebben de drie chauffeurs nog meer te vorderen. Tussen twee van hen en Brinkman loopt nog een procedure waarin de twee werknemers ontslagvergoedingen vorderen van in totaal nog eens meer dan een ton. Eerder kreeg hun collega al ruim vijftigduizend euro toegewezen van de rechter.

Brinkman-chauffeur Erik Meijer: ‘We voeren al heel lang procedures tegen dit bedrijf. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om het geld te innen, maar als dat zelfs zo niet lukt, is een faillissementsaanvraag de enige optie. Blijkbaar hebben we jarenlang gewerkt bij een luchtkasteel van de bank.