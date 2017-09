Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Rond het middaguur kwam bij de politie de melding binnen dat de man had gezegd iemand neer te gaan schieten. Diegene zou zich bevinden in een pand aan de Albrandswaardsedijk. Agenten versperden direct alle toegangswegen naar dat pand. Een uur later troffen ze in een voertuig de man die de bedreigingen had geuit aan. Omdat hij de instructies van de politie niet wilde opvolgen, zagen agenten zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen bij de aanhouding. In het voertuig werd een balletjespistool aangetroffen. Dat werd in beslag genomen.