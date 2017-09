A10 West weer open voor het verkeer

De reden dat de A10 West eerder open gaat dan aangekondigd, is dat de extra tijd die was ingecalculeerd voor tegenvallers niet nodig blijkt. Het werk verliep soepel en het weer zat mee. 'Gezien de oplopende drukte in Amsterdam afgelopen week is dit heel goed nieuws', aldus wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer). 'De A10 West ligt er weer prachtig bij. Klaar om extra verkeer op te vangen als we bij de A10 Zuid aan de gang gaan.'

124 duizend auto’s

Na 6 weken is het westelijk deel van de Amsterdamse ring zaterdagochtend weer open voor de 124 duizend auto’s die er dagelijks gebruik van maken. De buitenring (Basisweg/S102 tot knooppunt De Nieuwe Meer) was dit al sinds 14 augustus. In de 3 daarop volgende weken werd er gewerkt op de binnenring (knooppunt De Nieuwe Meer tot Basisweg/S102). Rijkswaterstaat verving het asfalt, vernieuwde tientallen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten en verbeterde de afvoer van het regenwater. Ook de matrixborden met het systeem van lussen, camera’s en wegkantstations is vervangen

Verkeersbeeld

'Hoewel we het werk in de rustigste periode hebben uitgevoerd, hebben toch veel mensen last gehad van drukte en een langere reistijd. Over het algemeen kunnen we stellen dat de hinder binnen het verwachte half uur is gebleven. De weg is nu weer in topconditie', aldus Nancy Scheijven, directeur bij Rijkswaterstaat. Het groot onderhoud stond gepland voor 2018, maar Rijkswaterstaat voerde dit een jaar eerder uit vanwege de komende werkzaamheden aan de N200 en de A10 Zuid (Zuidasdok).

Amsterdam Bereikbaar

De komende jaren wordt er veel in en rond Amsterdam gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid over weg en spoor. Om deze werkzaamheden, zoals ook het groot onderhoud aan de A10 West, goed op elkaar af te stemmen is een samenwerkingsplatform opgericht. Hierin werken gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat samen om de hinder voor de weg- en ov-gebruiker zoveel mogelijk te beperken.