Man steekt vriendin met mes in nek

Verschillende omstanders belden de meldkamer, omdat een vrouw gillend over straat rende. Zij werd achtervolgd door een man met een mes. Het bleek later haar ex-man te zijn. De politie vond hen in zijn woning. Zij was in de hals en gezicht gestoken, maar ze was aanspreekbaar en werd naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht. De verdachte is ingesloten. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.