Jongen (14) opgepakt voor aanranding

Maandagavond werd een vrouw in Valkenburg onzedelijk betast door een jongeman. Er is onder andere een Burgernetoproep verspreid en na onderzoek is de politie de verdachte op het spoor gekomen. De 14-jarige jongen is in zijn woning in Valkenburg zaterdag aangehouden, en zit op dit moment in het politiebureau voor verhoor. Verdere mededelingen worden niet gedaan.