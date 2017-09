Met 300 kilometer per uur over de landingsbaan

Ronkende motoren, glimmende velgen, en gaspedalen die volledig werden ingetrapt. Op vliegbasis Volkel zag het vandaag rood van de Ferrari's. Zo'n 180 kinderen stapten in de wagens voor een ritje over de start- en landingsbaan. Menig snelheidsmeter tikte daarbij 300 kilometer per uur aan.