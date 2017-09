Arrestatieteam rekent zeven nep-agenten in

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zxeven mannen aangehouden in Koggenland die zich voor hadden gedaan als 'agent'.

Bij de politie werd rond 04.40 uur gemeld dat ‘nepagenten’ een soort verkeerscontrole hadden gehouden in Koggenland. Automobilisten zouden aan de kant worden gezet door een groep van 6-8 personen en een van de ‘nepagenten’ zou een soort politie-uniform aan hebben. Deze groep zou alweer vertrokken zijn, maar door informatie van een alerte getuige wist de politie een adres in Berkhout te achterhalen, waar ze zich ophielden.

Op dit adres dreigde een van de mannen met een vuurwapen op de politie te gaan schieten. Hierop is het arrestatieteam ter plaatse gevraagd. Het arrestatieteam is de woning binnengegaan en heeft zeven mannen aangehouden. Alle verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek. Het merendeel van de mannen is afkomstig uit Koggenland en omgeving.

Tijdens de doorzoeking in de woning werd een op vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen.

Alle verdachten zitten vast en de recherche doet nader onderzoek.