Twee mannen opgepakt na schietpartij in Delft

Even voor 01.00 uur hoorde een getuige meerdere knallen. Omdat de getuige vermoedde dat er geschoten was werd de politie direct gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat er nabij de portiek van de flat geschoten was. Terwijl de plaats delict werd afgezet voor sporenonderzoek werden op de locatie personen bevraagd over het incident. Twee mannen zijn daar aangehouden. De recherche onderzoekt hun aandeel in het schietincident.