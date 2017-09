Aanhouding na vondst gestolen gereedschap in maisveld

Het gereedschap, ter waarde van 25.000 euro, werden de nacht ervoor tijdens een inbraak weggenomen bij een bouwbedrijf in de gemeente Hengelo.

Een oplettende buurtbewoner zag aan de Woolderbroekweg dat er een pad door het maïsveld liep. Toen hij dit pad volgde, zag hij dat er elektrisch gereedschap in het veld gedumpt was. Hierop heeft hij direct de politie ingeschakeld. Politiemedewerkers hebben hierna het maisveld in de gaten gehouden. Rond 21.15 uur zagen zij een auto met een Engels kenteken rijden nabij de vindplaats. De agenten aarzelden geen seconde en hielden de inzittende aan op verdenking van diefstal en/of heling van het gereedschap. De gevonden spullen worden teruggegeven aan het bouwbedrijf en de verdachte zit nog vast in verband met het onderzoek.