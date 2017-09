BeNeLuxA lanceert website over internationale samenwerking geneesmiddelen

Meer weten over de internationale samenwerking rondom geneesmiddelen genaamd BENELUXA? Vanaf vandaag kan dat via www.beneluxa.org. België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten. Ook willen zij de toegang tot belangrijke innovatieve geneesmiddelen en betaalbare behandelingen verbeteren. De website is een nieuwe stap in deze samenwerking.