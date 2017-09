Filmpje mishandeling door drie broers leidt tot aanhoudingen

Drie broers uit Drunen zijn woensdagochtend aangehouden naar aanleiding van een filmpje van een getuige waarop de mishandeling van een automobilist door het drietal is te zien. Dit heeft de politie woensdagavond bekendgemaakt.

Verkeersruzie

De politie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging in augustus van dit jaar in hun woonplaats. Hierbij werd een automobilist na een ruzie in het verkeer geschopt en geslagen.

De politie kreeg zondag 13 augustus rond 20.30 uur een melding van een mishandeling op de Kastanjelaan-West in Drunen. Agenten troffen op de doorgegeven straat geen vechtende personen aan en geen slachtoffer. Wel kreeg de politie uiteindelijk een belangrijk filmpje van een getuige. Hierop was te zien dat een bestuurder van een auto door een groep jongeren geslagen en geschopt werd terwijl hij op de grond lag.

Mishandeling

Het conflict startte na een onenigheid in het verkeer waarna het slachtoffer door een andere automobilist in zijn gezicht werd geslagen terwijl hij nog in de auto zat. Vervolgens ontstond een worsteling op straat tussen het tweetal. Binnen korte tijd kwam een groep jonge mannen naar de locatie en werd het slachtoffer geslagen en geschopt. De man zag uiteindelijk kans om in zijn auto te stappen en weg te rijden. Hij liep enkele rake klappen op en raakte onder andere gewond aan zijn hoofd.

Filmpje

Al snel werd de politie duidelijk wie het slachtoffer was en zijn zij met hem in gesprek gegaan. Hij wilde echter geen aangifte doen. Desondanks besloot de politie, gezien de ernst van het feit dat het filmpje liet zien, in overleg met het Openbaar Ministerie toch een onderzoek op te starten.

Dit resulteerde woensdagochtend in de aanhouding van de drie broers uit Drunen van 17, 19 en 20 jaar. Zij werden in de vroege ochtend in hun woning opgepakt en zitten vast voor verder onderzoek. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.