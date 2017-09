Vrachtwagenchauffeur aangehouden na vondst lijk in ruim

De politie heeft woensdagavond een 50-jarige vrachtwagenchauffeur aangehouden in Hoevelaken. Op een industrieterrein aan De Wel werd eerder vanmiddag een lichaam aangetroffen in het ruim van een vrachtauto. De politie doet onderzoek naar de identiteit en doodsoorzaak van de aangetroffen man.

Vanmiddag werd een vrachtauto gelost op het terrein, waarbij in het laadruim een stoffelijk overschot werd aangetroffen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gaat om een onbekende man. Het onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak wordt voortgezet in het Forensisch centrum van de politie een schouw wordt verricht.

De 50-jarige buitenlandse chauffeur van de vrachtauto is vanavond op verdenking van mensensmokkel aangehouden. De vrachtauto is veiliggesteld voor verder onderzoek. Verdere gegevens zijn op dit moment niet bekend.