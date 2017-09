Zeker acht doden op Sint Maarten door Orkaan 'Irma'

Zo is het vliegveld niet toegankelijk, zijn ziekenhuizen beperkt open en liggen wegen bezaaid met bommen en andere brokstukken. De communicatie verloopt op dit moment nog steeds moeizaam. Wel is er contact via militaire communicatiemiddelen. Inmiddels wordt er gesproken over plunderingen die gaande zouden zijn.

De doden vielen op het Franse gedeelte van het eiland. Onbekend is nog of er op het Nederlandse deel doden zijn te betreuren. Volgens de autoriteiten is het nu belangrijk het vliegveld schoon te krijgen zodat de hulpverlening goed op gang kan komen.

De orkaan, van de zwaarste categorie 5 die windsnelheden van bijna 300 km/h behaalde, heeft voor een ravage gezorgd op het eiland.

Reactie minister-president Rutte

'Vreselijke eerste berichten en beelden vanaf het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Op dit moment is nog niet veel duidelijk over de exacte schade die de verwoestende orkaan Irma heeft aangericht, maar dat Sint Maarten, evenals Saba en Sint-Eustatius, hard getroffen zijn is helaas zeker. Nederland staat klaar om te helpen waar mogelijk. Zodra het weer het toelaat zullen twee marineschepen vanuit Aruba en Curaçao militairen en hulpgoederen afleveren, bovenop de bijna 100 extra militairen die nu al aanwezig zijn in het getroffen gebied. Het kabinet staat, zover als mogelijk is, in contact met de lokale autoriteiten en blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ik, maar ook de andere kabinetsleden, leven erg mee met de bewoners van de getroffen eilanden. Ik wens iedereen die door dit enorme natuurgeweld is getroffen veel sterkte toe de komende uren en dagen.'

Reactie koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

'De inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba worden getroffen door verwoestend natuurgeweld. Orkaan Irma eist een zware tol. Ons hart gaat uit naar alle getroffenen op de Bovenwindse Eilanden, met wie wij intens meeleven. U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn wij bij u.'

Videobeelden

Vlak nadat de orkaan over het eiland was geraasd kwamen de eerste videobeelden online van de schade die Irma heeft aangericht. Het eiland heeft te maken met grote overstromingen, woningen en auto's zijn zwaar beschadigd. Diverse lokale radiostations vielen uit. Het is op dit moment nog niet bekend of er ook gewonden of dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.

Communicatie

Communicatie met Sint Maarten is op dit moeizaam. De orkaan heeft een groot deel van de communicatie infrastructuur verwoest.

Richting Florida, Trump roept noodtoestand uit

Irma beweegt met een verplaatsingssnelheid van ongeveer 26 km/h in noordwestelijke richting naar de Amerikaanse staat Florida waar zij naar verwachting maandagmiddag lokale tijd zal aankomen. gedurende woensdag zal de orkaan verder noordwestelijk naar noord-oost-eilanden gaan en naar verwachting ook de komende dagen haar kracht in de 4 of 5 behouden. President Trump van de Verenigde Staten heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de naderende orkaan.