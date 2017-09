Nieuwe orkaan zal zaterdag Sint Maarten treffen

Volgens het KNMI zal deze orkaan genaamd Jose het noordelijke deel van het eiland treffen. Orkaan Irma is er een van categorie 5. Jose is daarmee een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5. Maar er is nog een orkaan onderweg richting de eilanden en de VS. Deze derde is Katia en vergelijkbaar met de kracht van orkaan Jose.

Evacuatie

Met orkaan Jose op komst denkt de premier van het land erover om alle bewoners van Barbuda te evacueren naar eiland Antigua, waar de schade minder groot is.

De Bovenwindse Eilanden zijn woensdag zwaar getroffen door Irma, een orkaan van de zwaarste categorie 5. Het oog van de orkaan trok woensdagmiddag rond 13 uur Nederlandse tijd (07 uur 's ochtends plaatselijke tijd) over Sint Maarten.

Met windsnelheden van 298 km/uur is Irma de sterkste orkaan ooit in de open Atlantsche oceaan. Alleen bij de orkaan Allen (1980) in het Caribisch gebied zijn nog hogere windsnelheden (305 km/uur) gemeten. Dit zijn 1-minuut gemiddelde windsnelheden. De windvlagen zijn doorgaans nog veel sterker.

Behalve de sterke winden zijn met name de regen en de vloedgolven voor deze eilanden zeer bedreigend. Zware regenval kan zeker in een gebied met hoogteverschillen landverschuivingen en modderstromen veroorzaken.

Orkaanseizoen

Het is tot nu toe een zeer actief orkaanseizoen. Sinds het begin in juni zijn er vier orkanen geregistreerd waarvan twee zware (categorie 3 of meer). Gemiddeld zijn dat er zes per jaar met drie zware. Dat er nu relatief veel orkanen ontstaan is het gevolg van verschillende oorzaken. De meest belangrijke zijn relatief warm zeewater in de tropische Atlantische oceaan, La Niña en een actieve West-Afrikaanse moesson. Orkanen ontstaan uit grote buiencomplexen vaak voor de kust van Afrika zoals bij Irma of in de golf van Mexico in het geval van Harvey. Een actieve West-Afrikaanse moesson zorgt voor meer buiencomplexen op de Atlantische oceaan. Om zich verder te kunnen ontwikkelen moet het zeewater tot op grote diepte voldoende warm zijn wat nu het geval is. Verder moet de wind in de bovenlucht relatief zwak zijn, zoals tijdens een La Niña, zodat de wolkentoppen niet worden weggeblazen.