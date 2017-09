Dodelijk verkeersongeval in Haarlem

Omstreeks 19.25 uur reed de man op een motorfiets over de Groningenlaan in noordelijke richting. Volgens getuigen trok hij juist op toen er vanaf de Frieslandlaan een personenauto de Groningenlaan opdraaide. De motorrijder week naar rechts uit en raakte daarbij een hoge stoeprand. De motorrijder vloog over het stuur en kwam tegen een bushalte aan.

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie hield de bestuurder, een 29-jarige man uit Haarlem aan. Na verhoor is hij weer heengezonden. De politie stelt een onderzoek in.