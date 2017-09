Bij ramp met kerncentrale Tihange zullen Belgen massaal naar Limburg vluchten

Mocht er een ramp gebeuren bij de Belgische kerncentrale inTtihange dan moeten de veiligheidsregio's in Limburg rekening houden met een uittocht van Belgen naar Nederland.

Mogelijk zullen omwonenden van de centrale per auto naar Nederland vluchten. Deze auto's zullen dan aan de grens bij Eijsden moeten worden afgespoten en ontsmet. Dit heeft projectleider straling Peter Vullers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg Noord donderdag laten weten. Donderdag was er een een informatiebijeenkomst in Maastricht waar bestuurders van gemeenten en provincie werden bijgepraat. Dit schrijft de Limburger donderdag.

Vanaf 9 oktober zullen jongeren onder de 18 jaar en zwangere vrouwen in een groot deel van Limburg jodiumtabletten krijgen van het Rijk. Die moeten bescherming bieden tegen de gevolgen van een mogelijke kernramp in het Belgische Tihange. Volgens de Limburgse Veiligheidsregio's vallen de risico's reuze mee. Zij baseren zich op cijfers van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ANVS en niet op een recent Weens onderzoek dat veel somberder is.