Notaris aangehouden voor verlenen diensten voor criminele activiteiten

De notaris is naar voren gekomen als dienstverlener in diverse onderzoeken door de Politie en FIOD. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij het witwassen van gelden verkregen uit criminaliteit. De derdengeldrekening van de notaris zou bijvoorbeeld in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast heeft de notaris vermoedelijk officiële documenten vervalst om door derden gepleegde strafbare feiten zoals oplichting te faciliteren. Tot slot wordt hij verdacht van het meermalen niet doen van cliëntenonderzoek en het meermalen niet melden van ongebruikelijke transacties.

Het combiteam liet bij de doorzoeking administratie en gegevensdragers in beslag nemen. Daarnaast is beslag gelegd op ruim 12.000 euro contant geld. Het kantoor is doorzocht in aanwezigheid van de ringvoorzitter van notarissen in de regio Midden-Nederland en de rechter-commissaris. Omdat het notariskantoor zegt dat het mogelijk om verschoningsgerechtigde stukken gaat, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Deze zal een beslissing nemen of de stukken vrijgegeven worden voor de waarheidsvinding.