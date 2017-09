'Verrassingsbezoek' koning in Amsterdamse Jordaan

Ondernemers en bewoners

De koning bezocht verschillende locaties en sprak met ondernemers en buurtbewoners over het wonen en werken in het stadsdeel waar verschillende stedelijke functies samenkomen.

Jordaan vroeger en nu

Tijdens zijn werkbezoek sprak de koning in winkel ‘De Vakantiefietser’ met een aantal ‘oude’ en ‘nieuwe’ ondernemers uit onder andere de Westerstraat en de Haarlemmerstraat over het ondernemen in de Jordaan vroeger en nu.

Huiskamerrestaurant

Daarna volgde een korte wandeling naar Caro’s Huiskamerrestaurant. Daar vond een gesprek plaats met de eigenaresse en enkele buurtbewoners over de rol van het huiskamerrestaurant in de wijk. Ook werd gesproken over de ervaringen van de buurt met de vele toeristen en de daarmee samenhangende opkomst van particuliere verhuur van woningen.

Café

In buurtcentrum Het Claverhuis vond vervolgens een ontmoeting plaats met buurtwerkers en buurtbewoners over het wonen en leven in De Jordaan. Er werd onder meer gesproken over de voorzieningen en veranderingen in de buurt en welke invloed ontwikkelingen hebben op de mate waarin bewoners zich thuisvoelen in de wijk. Het werkbezoek eindigde met een informele afsluiting in café De Eland.

Van der Laan

Burgemeester Van der Laan vergezelde de Koning tijdens het werkbezoek. Het bezoek aan de Jordaan is het tiende bezoek in het kader van ‘thuisgevoel’, waarbij de vraag centraal staat hoe mensen met verschillende achtergronden samenleven en wat hen bindt in de buurt.