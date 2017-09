Zeven tieners taseren en slaan 14-jarige bewoner bij woningoverval

Afgelopen zondag en maandag heeft de politie zeven jongeren van 15 jaar aangehouden na een woningoverval in Rhoon op zaterdag 2 september. 'Bij de overval werd een 14-jarige bewoner getaserd, geslagen en bedreigd met een vuurwapen en een boksbeugel', zo meldt de politie vrijdag.

Ouders weg

De jongen was alleen thuis met een aantal vrienden. Rond 22.45 uur werd er aangebeld door een groep jongens. De jongen deed open, werd meteen bedreigd met een vuurwapen en kreeg schokken van een stroomstootwapen. Even later werd hij ook nog tegen zijn hoofd geslagen.

Fles drank

De groep ging er vandoor met een fles drank. De jongen raakte lichtgewond. 'De gewelddadige overval heeft begrijpelijkerwijs op het slachtoffer en zijn familie diepe indruk gemaakt. Aan hen is slachtofferzorg aangeboden', vertellen rechercheurs van het Regionaal Overvallenteam.

Doortastend onderzoek

Het overvallenteam startte meteen een onderzoek. En met resultaat. Op zondag 3 en maandag 4 september hielden rechercheurs in totaal zes jongens en één meisje aan van 15 jaar uit Barendrecht, Rhoon, Rotterdam en Spijkenisse. Het stroomstootwapen, boksbeugel en balletjespistool zijn in beslag genomen.

Jeugdgevangenis

Twee verdachten zijn heengezonden wegens een minimale rol bij de overval. Wel worden zij vervolgd voor het binnendringen van de woning. Vier verdachten zijn onder voorwaarden heengezonden en moeten zich later verantwoorden bij de rechter. Een zevende verdachte moet voorlopig zijn proces afwachten in de jeugdgevangenis.