Persoon met antiterreurmaatregel kreeg toch paspoort

Door de fout heeft één persoon een paspoort gekregen die een uitreisverbod had gekregen als antiterreurmaatregel. Volgens Plasterk moeten signaleringen van personen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) handmatig worden ingevoerd in het bevolkingsregister. Dit is volgens de minister foutgevoelig. Er wordt gewerkt aan een geautomatiseerde verwerking.

Van de 2729 gesignaleerde personen bleek in augustus dat er 75 een paspoort hadden gekregen. Dit ging in de meeste gevallen om mensen die schulden hadden. In juli bleek dat er van de 2291 signaleringen er 345 niet waren verwerkt. Bij 260 personen stond er in juli nog een signalering achter hun naam terwijl die was opgeheven.