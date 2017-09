Rode Kruis vestigt nationaal EHBO record, maar mist wereldrecord

Toch kijkt het Rode Kruis tevreden terug op het evenement: “We hebben een nationaal record gevestigd en 1400 mensen een drietal EHBO-handelingen aangeleerd. Daarmee zijn ruim duizend extra mensen nu in staat een ander te helpen in geval van nood. En het belangrijkste is dat we veel aandacht hebben kunnen vragen voor het belang van EHBO en hulpbereidheid,” aldus Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, “burgers zijn immers de eersten die na een ongeval of ramp hulp kunnen verlenen.”

Op een groot podium praatte Irene Moors (ambassadeur van het Rode Kruis) de middag op ludieke wijze aan elkaar. Tijdens het Wereldrecord kwamen drie EHBO-handelingen aan bod: de stabiele zijligging, verstikking / verslikking en een bloeding. Tietallen instructeurs van het Rode Kruis waren aanwezig om alle deelnemers te begeleiden tijdens het aanleren van de EHBO-handelingen.

Ook Prins Pieter-Christiaan (vicevoorzitter Rode Kruis) deed mee aan deze bijzondere recordpoging en prinses Margriet stak de deelnemers persoonlijk een hart onder de riem. Zij bracht onaangekondigd een bezoek aan het Wereldrecord. ”Het belang van EHBO is ontzettend groot. In de eerste minuten na een ongeluk of ramp is het cruciaal om de juiste hulp te bieden. De reguliere hulp kan er namelijk nooit direct bij zijn. Als omstanders dan weten wat ze moeten doen, dan kunnen ze ook echt levens redden. Ik hoop dat met deze recordpoging de aandacht voor EHBO drastisch toeneemt en er heel veel mensen een EHBO-diploma gaan halen. De cursus moet ook altijd goed worden bijgehouden. Ik weet zelf gelukkig ook hoe het moet, bij mij is iedereen dus veilig.”

“Natuurlijk is het jammer dat we het wereldrecord niet op onze naam hebben gezet, maar het illustreert misschien wel de complexiteit van het thema. Mensen gaan vaak pas op cursus als ze al iets mee hebben gemaakt en niet wisten wat te doen. Na deze stressvolle gebeurtenis laten ze zij vaak wel scholen. We willen dat patroon graag doorbreken, maar ook vandaag blijkt dat een uitdaging te zijn. Zelfs voor een gratis EHBO-les komen niet genoeg mensen bij elkaar te brengen om het Wereldrecord te verbreken,” aldus De Vries. “Het gaat vooral om de achterliggende boodschap. Het Rode Kruis helpt mensen in nood, en wij willen dat iedereen elkaar in nood kan helpen. In een tijd waarin zich soms extreme noodsituaties kunnen voordoen, denk hierbij aan extreem weer, een explosie of aanslag, of het uitvallen van het mobiele netwerk of uitval van stroom, kan het lang duren voordat hulpdiensten op de locatie zijn. Het is daarom erg belangrijk dat omstanders weten hoe slachtoffers Eerste Hulp te kunnen bieden.”

Alle deelnemers aan de recordpoging ontvingen een bewijs van deelname aan de Guinness World Records poging EHBO. Dit is geen EHBO-certificaat. De noodhulporganisatie hoopt dat alle deelnemers gemotiveerd zijn geraakt om zich na vandaag (nog) meer in EHBO te verdiepen.

Dit jaar bestaat het Rode Kruis 150 jaar en heeft zij het jubileumjaar uitgeroepen tot ‘Jaar van de EHBO’. Jaarlijks raken 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval. Veel van deze ongevallen gebeuren in en om het huis. Ook dan is het belangrijk te weten hoe je moet handelen. Hierbij kan ook altijd de gratis Rode Kruis EHBO-app uitkomst bieden. Deze app geeft stap voor stap aanwijzingen voor het verlenen van Eerste Hulp.