KNMI: Zware windstoten kust Noord-Holland

Op de Wadden en rond het IJsselmeer zullen vanavond ook zware windstoten komen met snelheden van 75 tot 85 km per uur. Aan de kust kunnen de windsnelheden tijdens buien toenemen tot 95 km per uur. De wind zal in de loop van de nacht in kracht afnemen. Maandagmorgen moet men ook rekening houden met harde wind.