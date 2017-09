Agent bloedneus geslagen door dronken vrachtwagenchauffeur

Surveillerende agenten kregen zaterdagavond rond 20.00 uur de melding dat er op de parkeerplaats aan de Parallelweg in Bruinisse een aanrijding was gebeurd tussen twee buitenlandse vrachtwagens. De agenten zijn naar de parkeerplaats toegereden en troffen een Poolse en een Oekraïense vrachtwagencombinatie met chauffeurs.

Uit de verklaring van de Oekraïense chauffeur bleek dat hij stilstond op de parkeerplaats om zijn verplichte rust te nemen. Ineens reed de Poolse vrachtwagen tegen de voorkant van zijn cabine aan. De Poolse chauffeur stapte uit en was duidelijk zwaar onder invloed van alcohol. Hij had zijn dieseltank kapot gereden omdat hij over een betonnen rand was gereden. Uit de tank lekte diesel.

Om de diesellekkage op te ruimen is de brandweer opgeroepen. Later is de vrachtwagen verplaatst naar een reparatieplek. De twee chauffeurs zijn door de agenten gehoord. De Poolse chauffeur werd gevraagd om een blaastest te ondergaan, maar hieraan wenste hij niet mee te werken. Tijdens het gesprek met de agenten was hij constant aan het schelden. Ineens, vanuit het niets, sloeg hij een van de agenten hard in zijn gezicht. De politieman liep hierdoor een bloedneus op. Hij heeft aangifte gedaan. De 47-jarige Pool is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Hij wordt daar zondag gehoord over de strafbare feiten waarvan hij verdacht wordt.