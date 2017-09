Zeldzame zeeanemoon gevonden voor Zeeuwse kust

Aan de buitenzijde van de Blookendam voor de Brouwersdam is de Wasroos aangetroffen. Dit is één van de bekendste Europese zeeanemonen. In Nederland zijn slechts enkele inheemse waarnemingen bekend. Alle Wasroos anemonen werden waargenomen in de Zeeuwse wateren. Dit meldt de stichting Anemoon.