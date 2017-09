Koning en minister Plasterk aangekomen op Curaçao

Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan METEO waar een presentatie wordt gegeven over de voorbereidingen van hulpinzet in Sint Maarten. Op Marinebasis Parera vindt een ontmoeting plaats met onder andere minister-president Rhuggenaath van Curaçao en wordt een briefing gegeven over de actuele situatie. Vervolgens bezoeken de Koning en minister Plasterk een ziekenhuis waar slachtoffers en patiënten, afkomstig uit Sint Maarten, zijn ondergebracht.



Op Curaçao wordt bekeken of en wanneer het mogelijk is Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius te bezoeken.