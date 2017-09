'Studenten Vindicat slopen en stelen in Gronings restaurant'

Volgens stadsblog Sikkom werden allen tafels in het restaurant bezit door leden van de vereniging. Ook waren er een paar Groningers een verjaardag aan het vieren. De Groningers zeggen tegenover Sikkom: ‘'Het was vrij lawaaierig en door de enorme drukte duurde het lang voordat we eten of drinken kregen. We vonden het vooral sneu voor het personeel. Dat werd bespot, omver geduwd, uitgelachen als ze iets lieten vallen en compleet over de voet gelopen door de studenten.'

De studenten konden het niet nalaten om dingen stuk te gooien. Gordijnrails van de muur te trekken en in de wc ruimte was een gat in de deur geschopt. Ook stond een student tegen de muur aan te plassen.

De politie moest er aan te pas komen om de orde in het restaurant te herstellen.