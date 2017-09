Man aangehouden voor verboden wapenbezit

Agenten kwamen die avond op een melding af van een aanrijding tussen twee personenauto’s op de A50 ter hoogte van Herveld. Een 43-jarige bestuurder kon niet tijdig afremmen nadat een auto voor hem remde. Hij reed achterop de auto en beide auto’s kwamen tegen de vangrail tot stilstand. De politie zag in de auto van de 43-jarige bestuurder een boksbeugel liggen. Toen zij verder op onderzoek uit gingen, werd in de auto ook een vuurwapen (of iets dat daarop lijkt) aangetroffen. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

De man, die als gevolg van de aanrijding licht gewond raakte, werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht en later aangehouden voor verboden wapenbezit. De bestuurster van de andere auto raakte niet gewond.