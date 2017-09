KNMI waarschuwt voor zware windstoten aan Noord-Hollandse kust

In het westen en noordwesten van het land neemt in de loop van de ochtend de buiigheid toe. Tot en met morgenmiddag kunnen er talrijke buien vallen. Er kan lokaal meer dan 50 mm in 24 uur vallen. Mede doordat er de afgelopen periode al veel neerslag gevallen is, kan de neerslag hier en daar aanleiding geven tot overlast. Bovendien kunnen er in het westen en noordwesten aan de kust vanmiddag bij buien zware windstoten voor komen van ongeveer 75 km/uur.