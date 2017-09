Vrouw aangehouden na autobranden in Groningen

Rond de zelfde tijd raakten twee auto’s in brand in de Johannes Vermeerstraat en in de Adriaan van Ostadestraat. Beide autobranden werden geblust door de brandweer. Kort na de branden is een 27-jarige vrouw uit Groningen als verdachte aangehouden. Ze is meegenomen naar het bureau om te worden verhoord.