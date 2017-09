64 km zwemmend de Ringvaart rond voor het goede doel

Zaterdag 9 september begon Remco Berendsen om 12 uur ’s middags aan zijn monstertocht van 64 kilometer onafgebroken zwemmen in de Ringvaart van Leimuiderbrug. Hij vroeg hiermee aandacht voor de stichting Hart in Beeld, die onderzoek doet naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Remco zwom aan één stuk door, 24 uur lang, om na 64 km weer te finishen in Leimuiderbrug.

24 uur non stop zwemmen

Bij vertrek waren de omstandigheden goed, geen regen, beetje wind én een waterig zonnetje. Uitgezwaaid door vrienden, familie en de mensen van Grand Café de Parel vertrok Remco vol enthousiasme en een beetje spanning aan zijn zwemactie. De eerste uren verliepen goed, in hoog tempo, 3,5 km per uur zwom hij met de klok mee richting Lisse en Hillegom. Begeleidt door twee boten, waarvan 1 met eten voor onderweg. Later voegde zich een kanoër bij het gezelschap die een lichtstellage droeg voor de nachtelijke uren. Midden in de nacht kreeg Remco gezelschap van een collega openwaterzwemmer, die zonder aankondiging ineens opdook. De kou speelde wel een verraderlijke rol, dus thermoskannen thee werden door de support voortdurend aangeleverd.

Laatste stuk loodzwaar

De laatste 5 kilometer waren, tegen de stroming in, met al 59 kilometer te hebben afgelegd, stak ook de wind nog eens op. Tientallen supporters langs de kant hebben Remco lopend en fietsend naar de finish toe begeleid onder luide aanmoedigingen. Precies 24 uur na de start kwam Remco Berendsen weer uit het water, langzaam en voorzichtig want je lijf moet wel wennen om weer te staan. Trots, tevreden en dankbaar genoot hij van een meer dan verdient frietje met mayonaise. Woensdag wordt bekend hoeveel geld uiteindelijk is opgehaald.