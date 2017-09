Opnieuw gruwelijke beelden van dierenleed in Belgisch slachthuis

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft opnieuw met verborgen camera’s gefilmd, deze keer in een runderslachthuis te Izegem. Ook ditmaal blijkt er achter de deuren van een Belgisch slachthuis ernstig dierenleed schuil te gaan.

De beelden tonen hoe werknemers runderen hardhandig bewerken met een stok om hen een schietbox in te jagen. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam van de dieren gestoten. Een werknemer dient systematisch elektrische schokken toe op de runderen, wat wettelijk niet toegelaten is.

DOODSANGST

Animal Rights filmde de doodsangst van runderen in de bedwelmingsbox. De dieren kunnen vanuit de box zien hoe hun soortgenoten opgetakeld en gekeeld worden. Er zijn runderen te zien die in volle paniek pogingen ondernemen om uit de box te klimmen.

ONVERDOOFD GESLACHT

Ondanks de wettelijke verplichting dat dieren verdoofd moeten worden tijdens het slachtproces, zijn op de beelden meerdere runderen te zien die bij volle bewustzijn gekeeld en verbloed worden. De werknemers nemen geen maatregelen om hen een bijkomende verdoving te geven.

DIERENLEED IN DE SUPERMARKT

De geslachte runderen eindigen als biefstukken en andere rundvleesproducten in de grote supermarktketens. In België hebben onder meer Delhaize, Colruyt en Carrefour rundvlees van slachthuis Izegem in de schappen liggen. De Belgische supermarktketen Delhaize heeft de samenwerking met de slachterij stopgezet.

In Nederland is het rundvlees te vinden bij groothandel Makro.

Slachthuismanager Louis Verbist is zich van geen kwaad bewust. 'Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in', zegt hij tegen de Belgische krant HLN. 'Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.' De inspectiedienst heeft al aangekondigd vandaag langs te gaan.

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren