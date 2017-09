SP: zwarte lijst voor falende zorgbestuurders

Lilian Marijnissen: 'Geld voor zorg moet naar zorg en hoort niet thuis in de zakken van bestuurders. De zorg is geen markt en topsalarissen en hoge vertrekbonussen passen dus niet in de zorg.'

En verder zegt zij: ''Regelmatig vertrekken bestuurders bij een zorginstelling waar het niet goed gaat: de werkdruk voor de medewerkers is hoog, de zorg soms zo slecht dat de zorginspectie extra toezicht houdt. Toch krijgen deze bestuurders soms een vertrekbonus mee van honderdduizenden euro's. Dit terwijl ze soms niet lang daarna alweer bij een andere zorgorganisatie werken.' Dit schrijft de SP op haar website. Volgens de Sp bedenken bestuurders constructies om de Wet Normering Topinkomens te omzeilen of te compenseren. Volgens de partij moet er op dit soort praktijken een strenger toezicht komen dat ervoor zorgt dat falende teveelverdieners niet meer op een andere plek in de zorg terecht kunnen.

Marijnissen: ''Natuurlijk zijn we er niet met alleen het aanpakken van de topsalarissen en de hoge vertrekbonussen. De SP wil veel meer investeringen in de zorg, maar het gaat ook om de cultuur die bestuurders meebrengen die vinden dat ze recht hebben op zo een topsalaris. Dat is de cultuur van de markt, en die hoort niet in de zorg thuis!'