Vrouw (31) gewond na steekincident

Bij een steekincident op de Merwedestraat raakte woensdag 13 september een 31-jarige vrouw gewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De dader vluchtte weg in een auto. Er is nog niemand aangehouden.

De vrouw deed rond 09.30 uur de deur open nadat er werd aangebeld. Een voor haar onbekende man drong hierop de woning binnen en stak haar met een mes in het lichaam. De dader, een blanke man met vermoedelijk tatoeages op het lichaam, vluchtte vervolgens weg in een kleine, gele auto.

Slachtoffer

Het slachtoffer werd door omstanders bloedend aangetroffen. Zij alarmeerden de hulpdiensten. De vrouw leek zwaargewond en werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Daar bleek het letsel van het slachtoffer mee te vallen. Niet veel later mocht zij het ziekenhuis verlaten. De recherche gaat met haar in gesprek.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek en zette de omgeving rondom de woning af. De recherche verrichtte een sporenonderzoek. Ook werd er een buurtonderzoek gehouden om meer informatie in te winnen. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang.