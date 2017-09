Van der Laan laat afdeling tegen radicalisering doorlichten

In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Van der Laan weten dat het niet goed gaat met de afdeling binnen zijn gemeente die de radicalisering onder jongeren moet tegen gaan. Een extern team gaat de afdeling nu doorlichten.

Als antwoord op schriftelijke vragen van raadsleden, laat Van der Laan weten dat de werkwijze van de afdeling niet op orde was. De aansturing was niet professioneel, waardoor de regels niet werden nageleefd en er geïmproviseerd werd.

‘De cultuur binnen het team en het netwerk is te gesloten en de aanpak is kwetsbaar geworden voor belangenverstrengeling en verwijten van vriendjespolitiek. Dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent’, aldus van der Laan.