Ontsnapte gevangene opgepakt bij poging inbraak

Een 20-jarige en een 30-jarige man uit Den Haag werden in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum van Drunen aangehouden omdat ze verdacht worden van een poging inbraak. De jongste verdachte bleek eind mei uit de gevangenis te zijn ontsnapt.

Een bewoonster van de Afrikalaan zag het tweetal aan haar voordeur rommelen, klaarblijkelijk met de bedoeling in te breken. Toen ze het licht in haar woning aandeed, gingen de mannen er vandoor. Ze stapten in een auto en reden weg. De vrouw belde meteen de politie en surveilleerden agenten zagen hen kort daarna rijden.

Op het moment dat ze de auto in de Schoolstraat een stopteken gaven, sprong de bijrijder uit de auto en ging er vandoor. Eén van de politiemensen wist hem echter na een korte achtervolging te voet alsnog in de kraag te vatten. De bestuurder voldeed uiteindelijk wel aan het stopteken en werd zonder problemen ingerekend. De gevluchte bijrijder bleek bij controle van zijn persoonsgegevens recent te zijn ontvlucht. Beide mannen staan veelvuldig te boek voor zgn. vermogensdelicten zoals diefstal en inbraak. De zitten vast voor nader onderzoek