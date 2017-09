Drukste avondspits van het jaar

De avondspits van donderdagavond is volgens de ANWB de drukste avondspits van het jaar

Volgens de ANWB lag de piek op 851 kilometer file. De verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat het vandaag op alle dagelijkse knelpunten al heel vroeg vastliep. Ook zijn de files veel langer dan gewoonlijk. Oorzaak van de files is de grote hoeveelheid regen.

Het is niet de eerste keer dat automobilisten op de weg de beruchte grens van 800 kilometer file passeren. Dat was ook het geval tijdens Hemelvaart. Toen was het volgens de ANWB 1 kilometer rustiger.