Gezochte tbs'er in Eindhoven aangehouden

In Eindhvoven heeft de politie donderdagmiddag een tbs'er aangehouden die eind juni op de vlucht was geslagen tijdens begeleid verlof, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag.

Na zijn vlucht was de man naar het buitenland gegaan, maar onlangs kreeg de politie signalen dat hij weer terug was op Nederlandse bodem. Hij zou ondergedoken zitten in Eindhoven. De tbs'er werd door een gespecialiseerd team opgespoord en gearresteerd.

Waarvoor de man vastzit, wil de politie niet bekendmaken.