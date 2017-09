Eerste herfststorm dit jaar al vroeg in het seizoen

De eerste herfststorm, die woensdag vooral over het westen van het land trok en veel overlast veroorzaakte,kwam vroeg in het seizoen. Dit meldt het KNMI donderdag.

Schade en gewonden

'Op veel plaatsen gingen bomen om en werd schade aangericht door de wind. Ook het weg-, trein- en vliegverkeer ondervond veel hinder van de storm. Zeker twee mensen raakten gewond door omvallende bomen', aldus het KNMI.

Code oranje

Het KNMI had de waarschuwing code oranje afgegeven voor zware tot zeer zware windstoten in de kustprovincies. Elders in het land werd code geel uitgegeven voor zware windstoten.

Windkracht 10 op de Wadden

Het onstuimige weer hing samen met een venijnige stormdepressie die vanuit Schotland over de Noordzee naar het zuiden van Scandinavië trekt. Langs de kust stormde het geruime tijd (windkracht 9). Op een aantal plaatsen, met name in het Waddengebied heeft het KNMI korte tijd zware storm (windkracht 10) gemeten. Daarbij kwamen zeer zware windstoten voor van 110 tot 120 km/uur. In het binnenland zijn zware windstoten gemeten tussen 80 en 100 km/uur.

De laatste keer dat tijdens een storm dergelijke windstoten zijn gemeten was op 29 november 2015, toen ook een waarschuwing code oranje van kracht was. De eerste herfststorm kwam dus vroeg in het seizoen. Een dergelijke storm die geruime tijd woedt komt meestal pas in oktober of november voor.