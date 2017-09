Eindstand actiedag Sint Maarten ruim 13,3 miljoen euro

Het eindbedrag na de actiedag 'Nederland helpt Sint-Maarten' is vrijdagavond uitgekomen op ruim 13,3 miljoen euro. Dit werd vrijdagavond rond 23.00 uur bekendgemaakt op het Media Park in 'Beeld en Geluid' waar vanuit de actie vandaag werd gehouden.

Nadat de vrijdag begon met de fantastische beginstand van 5,2 miljoen euro, stond de teller om 13.00 uur op 6,1 miljoen euro, om 17.30 uur op 7,3 miljoen en om 20.30 uur op 8,9 miljoen. Het totale bedrag kwam uiteindelijk uit op 13.348.158 euro.

Hulpmiddelen

Van dat geld worden de slachtoffers op Sint-Maarten geholpen met onder andere afdekzeilen om onder te schuilen, jerrycans voor schoon drinkwater, generatoren om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen, voedsel en medische zorg en de opsporing van vermisten.

Actiecentrum

In het actiecentrum zijn ieder uur optredens van artiesten en allerlei activiteiten. Van een dans- en vlogcursus tot de knutselhoek en sneltekenaar.

Doneren via het belpanel (0800-1130)

De hele dag door zitten bekende Nederlanders in het belpanel klaar om je vragen te beantwoorden en je donatie te verwerken. Onder hen zijn onder andere Natasja Froger, Martijn Kolkman, Alberto Stegeman, Kees Driehuis, Irene Moors, Helga van Leur, Jörgen Raymann, Vivienne van den Assem, Lucia Rijker, Jesse Klaver, Emile Roemer, Ruud de Wild, Nicolette van Dam, Rob Geus en Klaas van Kruistum. Ook militairen van de luchtmobiele brigade, collega’s van de militairen op Sint-Maarten, zitten in het belpanel.

Vrijdagavond Speciale tv-uitzending

NPO Radio 2 besteedt vanaf 6 uur ’s ochtends in alle uitzendingen aandacht aan de actie. Op televisie zendt NPO1 de hele dag updates uit. ’s Avonds is er een speciale uitzending: van 21:30 tot 22:20 doet presentator Art Rooijakkers live verslag vanuit het actiecentrum. Hij schakelt naar inzamelacties in heel het land en naar Sint-Maarten.

Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur van de NPO: 'Onze medebewoners op Sint-Maarten verdienen alle mogelijke steun en aandacht. Daarom steunen wij de actie. Via al onze kanalen informeren we Nederlanders over de situatie op Sint-Maarten en de andere eilanden, en over de initiatieven om te helpen.'